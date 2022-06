La importante lección de Ana Peleteiro a dos jóvenes atletas: "Hay que aprender también de las derrotas"

Nada más verla a través del pantallón, las jóvenes se han quedado sin palabras: “Me ha hace mucha ilusión daros esta sorpresa . Me hace mucha ilusión ser una de vuestros referentes, ver vuestras cara de ilusión por este deporte. Quería impulsaros a que disfrutéis con el atletismo. No es un camino de rosas, pero se puede conseguir”, han sido las palabras de la campeona olímpica.

Carla y Julia, que no se esperaban para nada esta gran sorpresa, han tenido palabras de agradecimiento y de admiración hacia Ana: “Yo, cuando salto, me intento fijar en Ana, pero no me sale. Lo mejor de ella es que se esfuerza mucho, tiene ambición y lo consigue siempre”. Ante esto, Peleteiro le recuerda que no siempre se gana y que hay que aprender de las derrotas. Un importante mensaje que seguramente, Carla y Julia nunca olvidarán.