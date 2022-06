Tenso encuentro entre una joven con la mujer de su padre: "No me merecía el trato que tuve"

Las intenciones de Aída son claras: no buscar culpables, solo quiere solucionar sus problemas. Mientras hablaba, Ana torcía el gesto, y cuando Toñi Moreno le pregunta, habla de la complicada actitud de la joven: “Hice de todo por ella y no me merecía el trato que tuve. Tardó más de un año en preguntar por sus hermanos, y eso me duele como madre”.