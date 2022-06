Se reencuentran con sus cinco hermanos después de 20 años y descubren una mentira familiar

Clara y José vieron como las autoridades les quitaron a sus hijos porque consideraban que “no estaban capacitados para cuidarlos”. Dejan que los visiten, pero pasaron por diferente hogares y centros de acogida. Pero no olvidan sus orígenes. Con la mayoría de edad, todos volvieron a casa, pero no ocurre lo mismo con Tamara y José. Los han buscado, pero no los encuentran.