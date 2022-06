Tania Medina se reencuentra con su familia y hace de intermediaria entre sus padres y los de Alejandro

Tania Medina se ha reencontrado con su hermana pequeña Xiomara , a la que lleva meses sin ver. No se han visto desde que Tania regresó de ‘Supervivientes’ , pero reconoce que antes de marcharse, llevaban meses sin verse en persona: “Es algo que quiero cambiar, ir más a Canarias”, confiesa emocionada. Pero la noche no hacía más que empezar, y la novia de Alejandro Nieto ha tenido que hacer de mediadora entre sus padres y los de su novio.

Pero esta no ha sido la única sorpresa que ha recibido Tania en ‘Déjate querer’. Puri, su madre, también ha querido sorprender a su hija en esta noche tan especial: “Lo que más me ha gustado de ella en el concurso es ver la fortaleza que tiene”, confiesa Puri. Y, como no, el padre de Tania no podía faltar a esta cita tan especial, que trae consigo un solomillo a la pimienta.

Además, los padres de Alejandro y Tania han aprovechado para hacer frente a las polémicas familiares que se han visto en el plató de ‘Supervivientes’ en las últimas semanas (de hecho, llegaron a haber lágrimas): “Alejandro y yo hemos decidido ser personajes públicos, y no puedo justificar ese comentario feo. Entiendo a mi padre, pero tampoco me gusta ver a Maribel así porque no es su culpa”. “Si he dicho algo que les he molestado, les pido disculpas”, remata Tania.