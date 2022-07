Ana María Aldón, sobre su relación con Gloria Camila: "Arreglar la situación es difícil porque no todo se sabe"

Ana María Aldón revela que Gloria Camila no la ha llamado para preguntar por su estado de salud.

La mujer de Ortega Cano, habla: "Yo he respetado a todo el mundo, quiero que hagan lo mismo conmigo".

La relación de Ana María Aldón y Gloria Camila, atascada: "Perdonar no es difícil, pero...".

Que Ana María Aldón y Gloria Camila Ortega no gozan de una buena relación es conocido por los espectadores de Telecinco. Durante muchas semanas, se han lanzado indirectas y ataques en sus distintas intervenciones públicas mientras una colaboraba en ‘Viva la vida’ y otra en ‘Ya son las 8’. La mujer de Ortega Cano habla de su relación actual con la hija del torero.

Gloria Camila no ha llamado a Ana María Aldón

Ana María cuenta que Gloria Camila no le ha llamado para preguntarle cómo se encuentra y cuál es su estado, dejando patente así el poco el interés que le suscita la salud de nuestra invitada. Además, nos dice Ana María que, si no se hablan, no es porque ella no quiera, dejando caer que quien no quiere cuentas con la otra, es la joven.

Pero… ¿hay intención de que la cosa mejore? Parece que es más difícil de lo que parece porque, según desvela Ana María, no todo lo que ha pasado entre ellas has trascendido a la opinión pública: “Arreglar la situación con Gloria es difícil porque no todo se sabe. Perdonar no es difícil”. Además, cuando Toñi Moreno le pregunta que si Gloria le ha dado su lugar como mujer de su padre, Ana María se niega a contestar.