Echa en cara a su padre que quisiera vigilarla colocando cámaras de seguridad cuando cuidaba de sus hermanastros

Pero había más donde rascar en este reencuentro . Fidel cree que su hija “está mal asesorada” por parte de su madre y lamenta que todo lo que ha luchado no haya dado sus frutos. Por su parte, ella dice que no se sintió que encajara en su nueva vida y que se sentía más bien una cuidadora de sus hermanas cuando iba a verlos. Es entonces cuando se habla del tema de las cámaras.

A Andrea le duele eso de que la pareja de su padre quisiera colocar cámaras para ver cómo cuidaba de sus hijos, pero Fidel quiere pasar por este tema de puntillas: “Eso se dijo, pero no era cierto que se fuera a hacer”. “A mí eso me hizo sentir inútil. Sentí que mi padre no me defendió en ese momento”, apunta ella. Padre e hija habla de su conflicto, analizan las causas e intentan ponerle solución. ¿Llegarán a un acuerdo?