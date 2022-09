Le pregunta a su padre por qué la abandonó y él se defiende dudando que sea su hija

Vanesa busca a su padre Fernando . Ella tenía once años cuando le vio por última vez y necesita entender qué fue lo que sucedió para que sus caminos se separaran. Además, tiene constancia de que tiene una hermana, a la cual no conoce. Así ha sido el reencuentro entre padre e hija.

Fernando se muestra distante y frío durante la intervención de Vanesa. Dice recordar a esa niña, pero evade las respuestas de Toñi Moreno cuando le pregunta si recuerda haber sacado él esas fotos. Cuando se le pregunta directamente si Vanesa es su hija, él responde tajante: “Se dijo que yo había tenido una hija con esa mujer, pero en realidad yo o he visto papeles que me digan que es mi hija”.

Toñi Moreno le propone hacerse una prueba de ADN y él no se niega, aunque dice que “ha habido tiempo antes” y nunca se ha hecho. Cabe destacar ciertas contradicciones en su relato, pues reconoce que él visitaba a la niña, aunque “después las cosas cambiaron”: “Yo ahora no le puedo dar lo que me pide”.

“Desaparecí porque cambiaron mis facetas en la vida. Tuve que buscar un fututo. He tenido muchos golpes y he tenido que buscar cómo vivir. Me fui porque no quedamos en nada, tampoco ella me dijo nada. Cambié de vida, me amoldé a una nueva vida”, es parte de su respuesta. Vanesa se decepciona porque Fernando reconoce que nunca ha pensado en ella.