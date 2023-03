Carolina acude al programa para ponerse en contacto con Jose Antonio, el padre de su hija

Jose Antonio nunca ha reconocido a su hija y Carolina quiere que esta desagradable situación termine

El padre de la niña no se presenta en plató y Carolina le lanza un mensaje: ''Las puertas están abiertas''

Carolina se pone en contacto con ‘Déjate querer’ porque quiere que el programa la ayude a que su hija de 12 años conozca a su padre ya que para él ella no existe y siempre ha tenido la necesidad de tener una referencia paterna.

Nuestra invitada se quedó embarazada de Jose Antonio cuando ambos estaban casados con sus respectivas parejas. Esta situación provocó que el padre de Luna nunca la aceptase como hija y lo que viene a reclamar Carolina es que su hija reciba el amor y cariño que tanto le ha faltado por parte de su padre.

El padre de su hija no se presenta en plató

‘’Nuestro equipo fue en busca de Jose Antonio para entregarle la invitación y, lo siento mucho, no la aceptado, no ha aceptado el objeto, no ha querido venir al programa y tampoco ha querido que le conozcamos’’, son las palabras de Paz Padilla.

Paz Padilla le da la oportunidad a Carolina para que le haga llegar un mensaje al padre de su hija: ‘’Jose, estoy aquí porque Luna existe, es esa niña que estás viendo ahí que se parece muchísimo a ti. Me gustaría que, ya que te has perdido su infancia, la acompañes en su adolescencia y la veas convertirse en una mujer. Las puertas están abiertas, sé que no es fácil, pero ahí está’’.

‘’Tenéis una nieta, una sobrina, una hermana que está loca por conoceros. Es una niña con un fondo y una nobleza tremenda. Ella no tiene la culpa de los errores que hemos cometido su padre y yo (…)’’, se dirige Carolina a la familia paterna de su hija.