Alexis, un joven ucraniano, sorprende a sus padres españoles de acogida: "Me salvasteis la vida"

Manolo y Chari son un matrimonio cordobés que no dudaron en acoger a Alexis y a sus hermanas durante los veranos y las vacaciones de Navidad, algo que forjó en él un cariño que aún no había sentido.

Para Alexis sus padres españoles salvaron su vida, pero no solo cuando era un niño, si no también cuando estalló la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero. Alexis no lo dudó un instante y cuando las cosas se pusieron complicadas para él y su familia llamó por teléfono a su madre española.