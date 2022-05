María José lo dejó todo por un amor. Y cuando decimos todo, hablamos de que se distanció de sus padres, Manuel y María. Nunca aprobaron la relación, pero María José se marchó junto a ese hombre. Tras separarse , vuelve al hogar familiar, con su hijo adolescente. Poco después, vuelve con su exmarido, su familia no lo comprende y le dan de lado. Su madre y su hermana le dejan de hablar y de esto hace ya siete años.

Una vez se han visto las caras a través del pantallón del plató, María José les pide que hablen con ella, que quiere recuperar el contacto y no solo por ella, sino por sus hijos. Manuel es duro al decirle que quiere a su hija, pero a no a "sus amistades": "Tiene que desechar ciertas amistades. Si las desecha, yo vuelvo con ella, si sigue con esas amistades, aquí no hay nada que hacer".