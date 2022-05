El gran secreto tras la desaparición de una familia: la hija menor tiene las claves

Los investigadores van a intentar hablar con ella pero la menor no está dispuesta a colaborar con los agentes. Sebas y Sonia se centran también en investigar a la hermana de Pedro, ella vive cerca pero ahora no tienen nada de relación.

Sonia encuentra la manera de llegar a la adolescente, le trae a su gato, alguien muy especial para ella. Y Vero se derrumba, “creo que he matado a mis padres, me odiaban”, revela entre lágrimas. Ella es la pequeña y se lleva ocho años con Luisa. Según la menor, su nacimiento llegó en el peor momento, “cuando no debía”, ha asegurado, como ese día. Ese día también “llegué en el momento menos apropiado”. Tras la muerte de su abuela, su padre recogió sus cosas y entre esas cosas encontró algo inesperado: unos diamantes.