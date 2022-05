La inspectora Sonia Ledesma resuelve su primer caso de la peor manera: encuentra el cadáver de una desaparecida

Sonia Ledesma sospechaba que detrás de la desaparición de Sara había algo más. La pillaron cuando iba a salir del país, pero luego la historia dio un giro y confirmó las suposiciones de la inspectora. Eduardo, el marido de Sara, no era tan perfecto como aparentaba.

Tras interrogarla en comisaría, Sara y Eduardo volvieron a su casa. Pero la inspectora no estaba tranquila: estaba segura de que cerrar el caso no era una buena idea, así que se fue a vigilar al exterior de un local que Eduardo tenía y del que no le había contado nada a su mujer. Cuando se enteró de que la pareja había abandonado su domicilio dejando a su hija pequeña sola, decidió actuar: rompió el cristal y entró en busca de respuestas.