Laura Matamoros se sincera como nunca sobre sus complejos: “Me lo han dicho tantas veces que ya me lo creo”

"Bravo por ser así, eres maravillosa", le decía la coreógrafa Sonia Dorado ante sus palabras, esto iba seguido de un fuerte aplauso de sus compañeras y una reflexión de Samanta Villar tras escuchar a su compañera: "Me ha emocionado mucho porque la veo tan bonito y que ella no se vea a sí misma así, me ha dado mucha pena".

Además, en otro momento en el que Laura se sinceraba con sus compañeras hablaba más sobre ella: "Nunca he tenido referentes como tal, puedo admirar a muchas personas. Primero porque soy una persona muy solitaria, no me han ayudado mucho en mi vida y me he hecho a mí misma".