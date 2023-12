La emoción de Jesús Vázquez al recordar a su madre: "Cada día la echo más de menos"

Jesús Vázquez se ha quedado sin palabras: "Le he dicho a mi marido que me mandara una pero no se ve casi... Y la que me ha mandado es que... bueno venga". Jesús Vázquez se ha quedado mudo, visiblemente emocionado. "Es una foto con mi madre", añadía. Las participantes le han preguntado que dónde era y el presentador ha recordado que "en Galicia, cuando éramos muy pequeñitos".