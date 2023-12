Laura Matamoros se agobia en el ensayo más importante antes de la actuación: "Tengo ganas de vomitar"

"Este es el ensayo como sabéis más importante . Vamos a empezar a trabajar este elemento que es nuevo totalmente porque no tiene nada que ver con los cojines", el presentador se refería a los elementos que habían utilizado durante las coreografías con Sonia Dorado. "Tenéis el sofá que también es nuevo y tenéis que habituaros a él", añadía.

"Vais a bailar delante de cientos de personas desconocidas y también delante de vuestros familiares y de vuestros amigos", aseguraba Jesús Vázquez. Ha sido en ese momento cuando Laura Matamoros ha dicho lo siguiente: "Tengo ganas de vomitar". La hija de Kiko Matamoros estaba agobiada. De hecho, ha estado a punto de llorar. Jesús Vázquez le ha preguntado si se estaba mareando. "Me estoy agobiando mucho. Me río por no llorar", ha respondido Laura.