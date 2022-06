Toñi Moreno recuerda el momento en que conoció a Dolores Vázquez durante su libertad provisional: “Tenía una foto de Rocío en el salón con una vela encendida"

“Nunca pensé salir de allí con vida, pero lo que no me esperaba era lo que vendría después. Una buena noticia”, dice Dolores. El Tribunal Supremo ordenaba repetir el juicio . Después de pasar un año y cinco meses en prisión , el 8 de febrero de 2022 Dolores obtenía la libertad provisional y abandonaba la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira.

Desde ese momento, toda la prensa ocupó las afueras de su vivienda. Su abogado, Pedro Apalategui, atendió a los medios para transmitirles la imposibilidad de que Dolores saliera a hablar con ellos: “Imposible, no está en condiciones. Está temblando ”.

“Fui estableciendo una relación de amistad con ella. Comimos sus hermanas, su cuñado, ella y yo. En la chimenea del salón tenía puesta la foto de Rocío con un marco y una vela encendida. Me dijo que ella le iba a ayudar a salir de todo esto. Va a ayudarme porque yo no he sido”.