Jorge Javier Vázquez: "Hay que reivindicar los programas de autor"

El próximo 29 de julio, Jorge Javier Vázquez vuelve a las tardes de Telecinco, de la mano del nuevo talk show "El diario de Jorge ". La expectación y el misterio acompañan a este nuevo formato que revolucionará unos de los géneros más clásicos de la televisión con una vuelta de 180º grados que no dejará a nadie indiferente.

Tras volver a la televisión, en plena rueda de prensa, el mítico presentador ha expresado sentirse más ilusionado que nunca por haber recibido esta propuesta en un punto crucial de su carrera: “Estoy ilusionado con 'El diario de Jorge' porque llega en un momento de mi carrera que parecía mentira y cuando me lo propusieron dije '¿de verdad?'", señaló con una sonrisa por la aventura a la que se está por embarcar.

“Hay que empezar a reivindicar a los programas de autor”, defendió al contar que no contará con la presencia de otras figuras mediáticas y añadió, "Me gusta ahora tener el programa solo y para mí este programa me provoca tantísima ilusión, porque para mí es enfrentarme a algo nuevo y pasados los 50 enfrentarse a una situación nueva provoca mucha emoción".