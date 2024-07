El divertido momento de Jorge Javier haciendo una prueba de tanatopraxia: "Cuando la palmes sentirás que estás así"

Jorge Javier la ha comunicado a Mely que tenían un cadáver en el plató para hacer una pequeña práctica. "Vamos a hacer una demostración de tanatopraxia", le ha explicado abriendo la puerta del reservado. Lo que no sabía Mely es que debajo de la sábana de la camilla no estaba un cadáver, sino Nico, su amigo de redes sociales.

"Tenemos aquí un cadáver, te vamos a dejar que lo examines. Tómate tu tiempo", le ha explicado Jorge Javier a Mely. Mely ha ido con toda la tranquilidad del mundo y ha destapado la sábana. Al instante, Mely ha comenzado a chillar y a abrazar a Nico: "¡No me lo puedo creer! Me voy a emocionar y todo. Te has muerto aquí y todo. Ya no me separo de ti".