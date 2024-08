Se conocen por primera vez en persona después de dos meses de llamadas: "No soy tu cariño"

José ha intentado calmar a Pilar para hablar con ella: "¡Ay cariño!" Tras esto, Pilar ha tenido una curiosa reacción que ha descolocado a todo el mundo en el plató: "¿Cariño? Yo no soy tu cariño". Sin embargo, José y Pilar han vuelto al romanticismo y se han dedicado unos piropos: "Estás muy guapo tú también".

Antes de que Pilar entrase al plató, José ha podido ver cómo era su amor telefónico a través de una pantalla de televisión en la intimidad del reservado. Jorge Javier la ha indicado que aunque él la vea a ella, Pilar no ha escuchado nada y tampoco le ha visto a él para mantener la sorpresa.

José se ha quedado alucinado con la belleza de Pilar. Tras esto, el presentador le ha preguntado el motivo por el que todavía no se habían visto tras dos meses si viven 45 minutos el uno del otro. José ha asegurado que Pilar no se ha atrevido a quedar y ha sido ella la que no ha querido.