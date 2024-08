Álex acepta la petición de su mujer: "A ver si vamos a tener el sexto hijo por culpa de Jorge"

Tras su entrevista, Jorge Javier Vázquez le preguntaba si conocía el significado de este mensaje: 15x15. “Las mates no son mi fuerte, llamaría a mi mujer”, decía él, lo que no esperaba es que Pepi entrara en el plató para hacerle una petición: “Llevamos 15 años juntos y lo que vengo a pedirte es que durante 15 minutos al día, uno por año, te dediques más a nosotros”.

“Pero si yo me dedico Pepi, con 15 minutos no nos da para nada”, decía él pero ella le respondía que no porque también hay llamadas, están los niños: “Eso ya lo hacemos”. Pepi no le veía muy convencido porque no habia entendido que lo que ella necesita es que toda su atención sea para él durante ese tiempo.