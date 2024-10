Se derrumba al reencontrarse con su hermano, con el que lleva seis años peleada: “Siempre voy a estar aquí”

Lola tiene una relación muy complicada con su hermano y visita ‘El diario de Jorge’ para intentar arreglar esta situación. “Necesito volver a hablarme con mi hermano Julio… llevamos ya 6 años sin hablarnos y empiezo a sentir que no me quiere como una hermana. No tenemos padre ni madre ya y necesito hablarme con él ya ”, decía la protagonista en un mensaje enviado al programa.

Los hermanos se reencontraban en plató muy emocionados después de 6 años sin hablarse. “Yo no te tengo rencor ni te tengo nada… yo te quiero. Si es verdad que hemos vivido unos momentos muy duros y los estamos viviendo aún. También es verdad que me he vuelto un poco más frío, que no soy como antes…pero bueno, yo te quiero mucho a ti. No te preocupes, porque yo siempre voy a estar aquí”, le decía Julio a su hermana antes de sellar su reconciliación con un bonito abrazo.