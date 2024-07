Jorge Javier muestra su "ilusión" con el estreno muy pronto de 'El diario de Jorge': "Vamos a volver a estar juntos de 16.00h a 17.30h"

Vuelve 'El diario de Jorge' a las pantallas de Telecinco. El presentador aseguraba durante la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars' estar "muy ilusionado" . "Quiero que veáis conmigo esta promoción tan bonita de 'El diario de Jorge' ", señalaba el presentador. Y es que así es, este gran formato regresa por todo lo alto de 16.00h a 17.30h, muy pronto, en Telecinco.

"Es la mujer de mi vida. Me gustaría decírselo así, de una manera muy especial. Pero es que no sé cómo hacerlo...". Pues bien, ahí estará Jorge Javier Vázquez, para ayudar a personas anónimas con historias extraordinarias y sorprendentes detrás, y sobre todo, que quieran compartirlas. "Desde entonces me ha salido todo rana. ¿A quién se lo cuento?". Pues a Jorge Javier Vázquez, quien está "deseando escuchar vuestras historias".