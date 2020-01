Adara le explica a Joao los motivos por los que desconfía de Gianmarco: "Ha jugado conmigo"

"Su hermano me ha llamado de todo en las redes sociales y él lo ha permitido", asegura la concursante

"Yo he visto sentimientos en él, como los he visto en ti", le asegura el adivino

Adara y El Maestro Joao han vuelto a reencontrarse en 'El tiempo del descuento'. A las pocas horas de comenzar el reality, la concursante se ha sincerado con su amigo y le ha explicado los motivos por los que piensa que no puede confiar en Gianmarco. "Es una persona a la que tengo cariño, pero me sentí muy mal, he sentido que han jugado conmigo. Así es como me he sentido yo", confesaba Adara.

"Yo no creo que haya sido así, ni quiero creerlo. Si yo tuviera esa sospecha no podría hablar con él, pero cada uno tiene su percepción. Si tengo la certeza de que le hacen eso a un amigo o a una amiga, esa persona sobra para mí, pero de momento puedo ser amigo de las dos partes. Es que como las cosas que veo y que siento no me conducen a pensar eso… yo he visto en él sentimientos, al igual que los he visto en ti", ha comentado Joao.

"Ya pero sus actos no dicen lo mismo", ha asegurado la madrileña. "Él llegó a plató y le preguntó Jorge: '¿Tú estás enamorado de Adara?'. Y hasta que no le dijo su hermano que dijera que sí, no lo dijo".

"¿Pero tú sabes cómo llegó a plató? No sabía que decir, cuando llegué yo también me preguntaron y dije que solo teníais una amistad. Que él estaba enamorado lo he visto yo ahí, en mil veces que me ha puesto al cabeza como un bombo y en mil miradas que he visto", ha seguido insistiendo el brujo. "A él le ninguneó mucha gente cercana a ti".

"Mira, que su hermano a mí me ha llamado de todo en las redes sociales, falsa y de todo, y él lo ha permitido"