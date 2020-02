La relación entre Adara y Maestro Joao no atraviesa su mejor momento. Ella aseguraba en el último programa que Joao no se estaba comportando como un buen amigo porque, en su opinión, el Maestro estaba tonteando con Gianmarco.

Cuando Adara ha visto las imitaciones que Joao ha hecho de ella riéndose de su costumbre de mantener sexo con la luz apagada no se lo ha tomado nada bien: "Un amigo no hace esas cosas, él sabe que el tema de la luz apagada a mí me duele".