La declaración de amor de Gianmarco a Adara: "Su ausencia me lastima, la quiero mucho"

El italiano es un chico sincero que no puede ocultar más sus sentimientos. Por eso, en su último blog, Gianmarco ha escrito una pequeña carta de amor hacia Adara: "Me he enterado de cosas que no puedo controlar… Por ejemplo, que solo con mirarla a los ojos me pierdo completamente en ella, que su ausencia me lastima, que la quiero mucho mucho mucho mucho mucho y tantísimas otras…".