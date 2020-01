Adara se va de 'El tiempo del descuento' declarando su amor por Gianmarco: "Estoy enamorada"

Adara, de Gianmarco: “Siento algo muy fuerte, nunca me ha pasado”

Adara abandona el programa: "Mi bebé me necesita, por encima de todo está él"

Adara concursaba en ‘El tiempo del Descuento’ pero su estancia tenía un tiempo limitado. La última palabra la tenía ella pero ni el Maestro Joao, ni Gianmarco han podido convencerla. La sorpresa llegó en plató donde la madrileña confesó que estaba enamorada del italiano.

Adara llegaba al plató de ‘El tiempo del descuento’ tras abandonar el concurso e intentaba explicar a Jorge Javier sus sentimientos por Gianmarco. “Siento algo muy fuerte, nunca me ha pasado. Le miro, me pierde su mirada, su olor… pero me pasa lo de siempre, que no quiero hacer daño”, aseguraba.

“Tengo una familia, tengo un hijo, me da miedo la situación. Pero lo que yo siento está ahí, y es algo increíble, no puedo negarlo”, continuaba.

Jorge Javier le ponía un vídeo de su relación con Gianmarco y Adara no podía contener las lágrimas mientras veía las imágenes. “Le quiero mucho, es muy bonito”, decía tras ver el vídeo. “Estoy enamorada”, confesaba mientras se secaba las lágrimas. “Ha sido muy duro tomar la decisión de irme, pero también lo necesitaba, estaba conteniéndome muchísimo de no tocarle, de no besarle, de todo…”, explicaba antes de repetir, mirando a los ojos al hermano de Gianmarco, que estaba enamorada.

La decisión de Adara

Antes, todavía en la casa, Adara tenía que enfrentarse a una decisión muy importante: debía decidir si se quedaba en la casa o no. Muy nerviosa, Adara le explicaba a Jorge Javier en el confesionario que su situación con Gianmarco había mejorado pero que si debía pasar algo con él tendría que ser fuera.

Sin embargo, Adara ha reconocido que no se deja llevar con el italiano porque no quiere hacerle daño a Hugo: “Estoy de los nervios porque nadie me va a entender, tengo miedo de no hacer lo correcto o de tomar una decisión y equivocarme porque puedo ganar mucho pero también perder mucho”.

Con respecto a su relación con Hugo Sierra, Adara ha confesado que en ocasiones cree que lo suyo puede solucionarse porque “a fin y al cabo son una familia”, aunque tampoco deja de lado los problemas que ya tenían como pareja antes del concurso.

Sobre Gianmarco tiene serias dudas: “A veces pienso que es muy jovencito y puede que no entienda que mi situación es complicada y él no esté a la altura con mi bebé”.

Llegado el momento Adara ha tomado una decisión: abandona el programa para estar con su bebé. Su gran amigo Joao, entre un mar de lágrimas y lamentos, ha intentado que reconsiderara su decisión pero Adara lo tenía claro: "Yo tengo que solucionar mis cosas de fuera y por encima de todo está mi bebé y ahora él me necesita".

Joao, pese a entender a su amiga, lloraba por su marcha: "Me da mucha pena que pase otra vez lo mismo, no quiero que te vayas más, te voy a echar mucho de menos, ¡con todo lo que nos reímos!".

Adara se sincera con Gianmarco

Después de contárselo a Joao tocaba confesarse con Gianmarco. “Tú sabes la situación que tengo ahora mismo, mi vida es una auténtica locura, no me encuentro bien psicológicamente además que mi bebe me necesita. He venido solo para una semana”, le contaba.

“¿Y ahora yo que hago? Necesito estar contigo, te necesito aquí en el concurso”, respondía el italiano descolocado. “No puedo, estoy muy mal. Siento como si todo fuera estuviese desordenado. Te quiero mucho”, seguía ella convencida de su decisión.

“¿Salimos juntos?”, le proponía Gianmarco afirmando que abandonaría el concurso por ella. “Necesito tiempo. Este no es el sitio, tendríamos que hablar fuera”, contestaba ella muy dubitativa y antes de que Jorge Javier le propusiese pasar una noche más juntos.

Tras pensárselo, Adara tomaba la decisión de abandonar el concurso definitivamente. “Vamos a estar igual, es mejor no tener esa conversación esta noche”, aseguraba ella. Gianmarco, resignado, decidía quedarse. “Entiendo que ella tiene prioridades, entiendo su situación”, comentaba el italiano.

Adara se lo cuenta a sus compañeros

Adara había tomado la decisión de irse del programa y llegaba el momento de contárselo a sus compañeros. Al principio, algunos de ellos no se lo creían pero por la cara de Gianmarco se han dado cuenta de que iba en serio.

Anabel Pantoja le decía desde el primer momento que la entendía, al igual que Estela, y Hugo quería saber qué iba hacer Gianmarco: “Yo le he dicho a Jorge que si ella quiere salir de aquí conmigo me voy con ella”.

Pol saca trapos sucios de Adara

Antes de abandonar definitivamente, Adara tuvo su enésima bronca con Pol, esta vez, por cómo dejó ella la relación. Según el catalán, Adara hizo dos búsquedas muy sospechosas con su teléfono móvil: 'Formas de cortar con tu novio' y 'Los 10 futbolistas solteros y guapos'.

Cuando, en directo, Jorge Javier le ha preguntado a Adara por este tema, ella lo ha negado y Pol ha estallado: "Jura por tu madre que no es verdad... Demuestras el tipo de persona que eres... ¡Ridícula!".

Antonio David, primer expulsado