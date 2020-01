En ‘Más tiempo del descuento’ hemos podido ver todo lo que no vimos en la última gala de la despedida entre Adara y Gianmarco. El italiano, entre lágrimas, le pedía que se quedase una noche más con él. “No puedo, no me hagas esto”, le contestaba ella antes de despedirse entre promesas y besos (en la mejilla). El italiano se quedaba destrozado en la casa sin poder contener las lágrimas y ante el consuelo de sus compañeros.