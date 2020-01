Adara lo reconoce sin tapujos: "Con Gianmarco no me dejo llevar por no hacerle daño a Hugo"

Adara no quería enfrentarse a ello pero el tiempo se había agotado: debía decidir si se quedaba en la casa o no. Muy nerviosa, Adara le explicaba a Jorge Javier en el confesionario que su situación con Gianmarco había mejorado pero que si debía pasar algo con él tendría que ser fuera

Sin embargo, Adara ha reconocido que no se deja llevar con el italiano porque no quiere hacerle daño a Hugo: “Estoy de los nervios porque nadie me va a entender, tengo miedo de no hacer lo correcto o de tomar una decisión y equivocarme porque puedo ganar mucho pero también perder mucho”.