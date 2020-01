Gianmarco tiene miedo a que Adara cambie de idea al escuchar las opiniones de fuera

Gianmarco se ha sicnerado con El Maestro Joao y le has confesado que tiene miedo de que Adara se deje mal influenciar por las opiniones del exterior. "Ella ha dado unos pasos adelante que traspasan esas barreras de lo que puedan decir o no de ti. No todo el mundo va a opinar bien. No te preocupes, yo por otro lado pienso que para ti es mejor que haya salido. A lo mejor aquí no se hubiese vivido como se tiene que vivir. Tenéis que vivir la vida real, aquí estáis condicionados por un montón de cosas", le ha tranquilizado el adivino.