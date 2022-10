Gema Aldón reacciona a los impactantes titulares de José Ortega Cano en su entrevista con Ana Rosa Quintana

Un punto de vista que no ha dejado a nadie indiferente y que no ha tardado en generar reacciones. Una de las primeras ha sido la de Gema Aldón, hija de su todavía esposa, que no ha dudado en reaccionar a la aparición pública del torero.

De hecho, ha asegurado que no tiene muy claro qué es lo que ocurre con su esposa, ya que no se comunican: “Creo que mi mujer ya no me quiere, pero yo a ella, sí. Sigo totalmente enamorado de ella”, afirmaba.