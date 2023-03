La escalofriante declaración del asesino del pequeño Álex: "Bajé con el niño en los brazos"

El 'monstruo de Lardero' ha respondido a las preguntas de la acusación particular y de la Fiscalía y lo ha hecho durante 40 minutos . Francisco Javier Almeida ha reconocido la agresión sexual al pequeño Álex, pero también ha asegurado no recordar gran parte de lo sucedido aquel día.

El monstruo de Lardero asegura que el día del crimen había bebido mucho alcohol y que no recuerda con exactitud lo que ocurrió: "Desde que salí de prisión he vivido una vida paralela en mi cabeza, yo estaba aislado en mi mundo, no sabía adaptarme, esa persona que ha hecho esto no soy yo, se llama como yo y vive donde vivo yo, pero yo no soy así ni hago esas cosas".