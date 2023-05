La petición de Ana Rosa Quintana para acabar con el racismo: "Paremos la violencia verbal y la física y frenemos el racismo"

Además, Ana Rosa ha mencionado el comportamiento de los ministerios españoles ante esta situación: "Los ministerios de Igualdad de ambos países han publicado un comunicado conjunto que señala a España. ¡Esto es hacer patria! ". En cambio, señala que el ministerio de Exteriores ha mantenido ante los demás países que España no es un país racista. Para ello, la presentadora cuenta: "Centrémonos en los datos, 91 sentencias en un país que acaba de llegar a los 48 millones de habitantes, gracias al incremento de extranjeros". Además, la periodista hace hincapié en la diversidad de culturas que conviven en España y cuenta: "Si España fuese un país racista, no sería un país de acogida . España siempre ha sido tierra de cruce de razas y de culturas ". Y a continuación añade: "Tenemos sangre africana y europea".

Uno de los periodistas afirma que el partido político Vox es racista al tratar a los menores no acompañados como 'menas' y Ana Rosa interrumpe: "No voy a ser yo quien defienda a Vox porque no comparto su ideario, pero te digo otra cosa, no conozco a nadie de Vox que haya ido con un bate de béisbol a pegar a nadie".