Patricia Pardo jura que va a envejecer bien: "Soy la Maricremas"

"Me gustaría seguir ejerciendo el periodismo, con un programa en directo porque es el futuro. Es donde me siento fuerte" , cuenta la periodista ante un futuro que aún no conocemos. Además, ha querido dejar claro que al margen del plano profesional, el cual es importante, lo que más le preocupa y necesita es estar cerca de todos sus seres queridos.

Patricia Pardo ha tenido que reaccionar ante una foto generada por inteligencia artificial, una foto que muestra a la Patricia del futuro, dentro de 30 años y a la cuál ha reaccionado entre risas. El resultado no le ha gustado nada y espera no llegar así, ya que se considera una persona que se cuida mucho. "Soy 'maricremas'. Con lo que yo me cuido, que cuido mi alimentación, me embadurno de crema a todas horas... Esa no soy yo", comenta la presentadora entre risas.