Arrocet se pronuncia después de su ruptura con Teresa Campos: "Hay 4 cosas que no se pueden recuperar"

"Lo que viene a decir es que no hay vuelta atrás", ha comentado Joaquín Prat tras leer el proverbio judío que ha dado Arrocet en su perfil.

La respuesta de Edmundo a las exclusivas de María Teresa y Carmen Borrego

"Hay cuatro cosas que no se pueden recuperar", ha publicado el actor chileno citando un proverbio judío. Sus palabras llegan un día después de las duras palabras de Carmen Borrego dedicadas al ya exnovio de su madre.

Los colaboradores han debatido en el plató por la situación tras la ruptura. "A río revuelto, todo son ganancias. Creo que va a hablar", ha comentado Bibiana Fernández. Por su parte, Joaquín Prat ha respondido: "No sé si va a hablar, pero me apuesto una cena a que no va a haber exclusiva de Edmundo".