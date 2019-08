Marisa Martín Blázquez: “Mónica Hoyos siempre acaba hablando de Isabel Pantoja”

Mónica Hoyos concedió una entrevista para un programa en Perú, donde la ex concursante de ‘Supervivientes’ ha hablado de su experiencia en el concurso, y donde además dijo que Isabel Pantoja no dejaba de hablar de ella, algo que los colaboradores han cuestionado, ya que en las últimas apariciones de la tonadillera no ha dicho ni una palabra de la peruana. “Mónica Hoyos siempre acaba hablando de Isabel Pantoja”, comenta Marisa Martín Blázquez, que cree que la que de verdad tiene una obsesión es Mónica con Isabel.