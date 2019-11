Alberto, el amigo especial de Joao: “Tengo ganas de verlo y ver qué pasa fuera”

El Maestro Joao quedo destrozado tras el alegato de Pol, diciéndole que se vaya con Alberto. Tras esto, el programa ha contactado con este amigo especial del Maestro Joao: “Creo que ire si sale expulsado, tengo ganas de verlo y ver qué pasa fuera”. Alberto además ha añadido que si alguien tiene que pedir perdón es Pol: “Él ha mentido, porque ya sabía que yo existía antes de entrar a Gran Hermano”. Alberto también ha añadido que está algo cabreado con Joao debido a que pensaba que no iba a volver a tener algo con Pol: “Él sabe que él me ha fallado a mí, entonces es mutuo, yo estaba cabreado con él”. Este amigo especial añade que no ha tenido aun relaciones con Joao: “No hemos tenido relaciones porque nunca he estado con un chico, por eso hasta que no me vea seguro”.