Alessandro Lequio estalla contra Colate por la lata de Pantoja: "Pedazo de cerdo"

La lata de chóped que encontró Isabel Pantoja en ' Supervivientes 2019 ' sigue trayendo cola en ' El Programa de Ana Rosa '. "Lo que Colate le hizo el otro día a Pantoja me pareció terrorífico, rastrero, si me lo llega a hacer a mí en el internado que estuve yo, no llegaba a la noche… no se despertaba por la mañana. Lo de la lata lo superó absolutamente todo, si es por una cuestión de pureza, denuncias y no comes, no te la comes y acusas a Pantoja… ¡Pedazo de cerdo!", ha estallado Alessandro Lequio.