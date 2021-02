Las informaciones del mal estado de salud del rey emérito encendían las alarmas, pero esto terminaba desmintiéndose momentos más tarde. Casa Real emitía un comunicado asegurando que el monarca no atraviesa un mal momento, al igual que un periodista de OK Diario enseñaba un audio en 'El Programa de Ana Rosa' en el que Juan Carlos afirmaba estar bien y hacer dos horas de ejercicio al día . Finalmente, se desmentía este mal estado con una imagen emitida en 'Ya es Mediodía' , en la que se le ve en Abu Dabi disfrutando de una buena comida al sol con amigos.

La opinión de Ana Rosa de la imagen de Juan Carlos

Imagen a la que ha reaccionado Ana Rosa , ya que lejos de afirmar que se encuentra en un momento más débil, ve al emérito con buena salud: "Yo le veo mejor que nunca" . La presentadora explica que le ve más campante que nunca: "Apoyado nada más en el bastón, más delgado, con mejor color. .. Como decía Raúl del Pozo: 'Está buscando trabajo, casa y novia". Además, la periodista cree que está bien, aunque ahora es lo normal con la edad que tiene pese a que no ha estado bien de salud durante los últimos años: "En este momento la gente de 83 años está bien, lo único es que ha tenido muchas operaciones y muchas cosas".

El rey emérito y su vida en Abu Dabi

La imagen y el propio Don Juan Carlos han aclarado que ahora mismo no está pasando por un delicado estado de salud, por lo que el monarca no volverá en un futuro cercano a España como se apuntaba, pese a que ha asegurado que se aburre bastante en Abu Dabi donde está alojado en una gran suite y rodeado de lujos, aunque esto no sería suficiente para él, siendo su deseo volver a su país, pero que por el momento parece que tendrá que esperar.