Aneth: “Cantora no es un sitio de peregrinación que haya que ir y besarlo”

“Cantora es de su hijo y de ella”, le dice a la reportera, que no se siente mal no poder ir a Cantora, sino que entiende esa postura, además dice haber hablado en privado con ella, y que al mantener esa relación tan tensa con Kiko Rivera, es normal que no pueda ir allí. Por otro lado, Aneth asegura que a pesar de no estar invitada al cumpleaños de la tonadillera, no entraba en sus planes ya que estará en Perú, pero también dice que su relación con Isabel Pantoja seguirá siendo igual de cordial, ya que asegura no haber tenido ningún mal entendido con ella.