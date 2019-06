Bibiana Fernández ha pedido hacer de "abogada del diablo" para defender a Marta, la esposa de Chelo García-Cortés. "Yo sé que parece un desplante, pero en la televisión no se puede ver cuánto se quieren dos personas". La colaboradora del club social cree que Marta "se ha tragado un sapo por no ir a ver a su pareja a Honduras". "No quiere ir por las razones que sean y, además, ha quedado como la madrastra de Blancanieves".