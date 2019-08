Beatriz Cortázar, sobre Mª Teresa Campos y Bigote: “No creo que lleguen a casarse”

Bigote Arrocet volvió, tras estos dos meses en los que incluso se habló de ruptura. Tras esta vuelta, Mª Teres y Bigote se encontraron y retomaron la relación igual que estaba antes de que este se fuera. Carmen Borrego, ha hablado de los supuestos rumores de boda, a lo que esta ha dicho que no cree que ocurra la boda. “A esa edad lo más importante no es casarse”, comentaba Carmen Borrego, que se alegraba de ver feliz a su madre. Por otro lado, algunos colaboradores han coincidido con Carmen Borrego. “No creo que este en los planes de ambos casarse”, comenta Beatriz Cortázar, que aunque ve muy feliz a Mª Teresa Campos, no cree que en sus planes hay boda.