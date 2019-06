La conversación entre Carlos Aranda y Raúl Bravo que confirma el amaño de partidos

Tras las sospechas sobre los amaños, la Policía colocó micrófonos en los coches de los dos futbolistas. "Hermano, no me empieces a decir tonterías, ¿vale? Tú espera que yo te diga lo que te vaya a decir, una cuota de dos y a tomar por culo. Déjate de gilipolleces, si vas a lo seguro, vas a los seguro. Si no, haz lo que te dé la gana", dice Bravo.