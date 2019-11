‘El Chicle’ relata cómo se deshizo del cadáver de Diana: “Metí el cuerpo en el pozo y le puse un bloque a cada lado”

Durante su declaración de ayer, José Enrique Abuín, conocido como ‘El Chicle’, contó cómo se deshizo del cuerpo de Diana Quer. Mientras que la Fiscalía y Acusación particular mantienen que cuando llegó al almacén Diana estaba viva y abusó de ella allí, ‘El Chicle’ mantiene que Diana estaba ya muerta y que en ningún momento abuso de ella. El acusado relató cómo se deshizo del cuerpo de Diana paso a paso: “La baje del coche y la lleve al almacén, donde logré abrir el pozo” .

En ese momento, ‘El Chicle’ desnuda a Diana, algo por lo que le han preguntado: “Le quite la ropa porque no quería que se quedara ningún resto”. La Fiscalía mantiene que una brida que fue encontrada en el pelo de Diana fue el arma del crimen, algo que niega en todo momento el acusado, que dice que fue sin querer. Una vez abierto el pozo, el acusado puso el cuerpo de diana enfrente del agujero, para finalmente dejar caer el cuerpo al pozo: “Metí poco a poco el cuerpo en el pozo hasta que se quedó en el agua boca abajo, y entonces cogí dos bloques y se los puse uno a cada lado”. ‘El Chicle’ declara que la brida encontrada estaría ya en el pozo, y que esa no fue el arma del crimen, y si es así, se demostraría una clara intención por parte del acusado.