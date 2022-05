La reflexión de Joaquín Prat tras la "coacción" de Yulen a Mariana: "Me creo menos lo de Anabel, esto me lo demuestra..."

"Que cada uno asuma lo que nomina y deje de echarle la culpa a los demás, a ver si nos enteramos de que esto es un juego", declara por su parte Lequio. Prat le da la razón a Kiko cuando le dijo a Mariana que si la habían coaccionado "que lo dijera en las nominaciones". El presentador comenta lo que debía haber dicho Mariana: "Te plantas ahí y dices que este señor me ha dicho que va a utilizar su privilegio de líder y me va a votar a mí si no nomino a quien él dice". Por otro lado, opina sobre la actuación de Yulen: "Me creo menos lo de Yulen con Anabel, esto me lo demuestra".