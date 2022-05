Isa Pantoja responde al dardo de su madre: "Mis abrazos y el de sus nietos los tiene, pero está recluida en Cantora..."

Isa explica por qué es complicado hablar con su madre: "No tiene teléfono y yo al final me tengo que comunicar con personas que están alrededor. Ahora mismo y desde hace tiempo, dependo un poco de si ella me contesta o no". Además, la hija de la tonadillera añade: "Por estos comentarios me reafirmo en que ella no está bien porque es una realidad paralela a lo que está contando". Por otro lado, reconoce que ella "no tiene ningún problema en ir a verla" y es lo que ha hecho.