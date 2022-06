Susana Molina se sincera sobre la relación de Anabel Pantoja y Yulen: "Se parece a Omar..."

Susana Molina, influencer y amiga de Anabel , declara que está viendo "muy bien" a la colaboradora en el concurso: "La estoy viendo muy ella". Y añade sobre el bajón de la Superviviente: "Ella es así, una semana estará arriba y otra abajo, otras será intensísima" . En cuanto a la posible relación con Yulen, Molina comenta: "Creo que mi amiga está en una situación complicada, está aburrida y cualquiera que hayamos estado en un reality sabemos que no es 100% la realidad" .

"En su mente ahora mismo a lo mejor tiene una película y puede que cuando salga no", declara la ex concursante. Además, Molina señala que Yulen es 100% el prototipo de Anabel: "Es muy tranquilo, que es lo que ella necesita porque ella es como un volcán". Aún así, la influencer se sincera: "A mí se me parece un poco a Omar físicamente y también un poco de personalidad".