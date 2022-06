La reflexión de Joaquín Prat sobre Anabel Pantoja y Yulen: "No se traicionarían porque se aman"

Marisa Martín Blázquez opina que la actitud agresiva de la modelo contra Yulen puede ser porque ahora él "se está decantando por Anabel y a ella le está dando un rabia que no puede con la vida". Cristina Tárrega interviene asegurando que no volverá a hablar "ni una sola vez más" de Mariana: "Se acabó para mí esta chica. En el momento en el que tú atacas físicamente a otra mujer... estoy muy cansada de que las mujeres se metan con las mujeres porque de esa forma no vamos a llegar a ningún sitio, y menos con temas físicos, es horroroso".