Joaquín Prat, de las insinuaciones del exterior de Anuar sobre Matamoros: "Qué te apuestas que lo va a contar"

El presentador señala que "Asraf tiene claro que es culpa de Marta por lo que Kiko se distancia de su hermano". Pepe del Real defiende que "Kiko tiene ya más años que la tana como para saber qué le conviene y qué no". El colaborador añade: "Ha visto que Anuar no suma, sino que resta. Se dio cuenta cuando se dedicaba a insultar". Bibiana Fernández, por su parte, asegura que Anuar es un "hombre al que se le ve muy bien venir y cuando se discuten cosas de él no se discuten sus logros, sino que te caiga mejor o peor". Por otro lado, Anuar declaraba que se le podían "echar muchas cosas en cara a Kiko de fuera", algo sobre lo que Prat advierte: "¿Qué te apuestas que lo va a hacer? Sin piedad".