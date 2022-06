Joaquín Prat da la razón a Oriana Marzoli sobre la relación de Marta Peñate y Tony Spina: "Veo menos pasión..."

Después de que Oriana Marzolu aclarase que sus comentarios no son por celos, la que fuese pareja Tony Spina afirma: “Parecen compañeros de colegio, como de clase” . Joaquín Prat, tras ver el resumen de la gala, no puede evitar dar su opinión: “Sí, tienes toda la razón” . El presentador tampoco duda en comparar esta pareja con el famoso romance que está naciendo en ‘Supervivientes’: “Veo menos pasión que entre Yulen y Anabel”.

Los colaboradores de 'AR' están de acuerdo en que Tony Spina y Marta Peñate parecen “compañeros de concurso” y confiesan que no ven 'chispa' entre ambos. Por otro lado, Pepe del Real analiza la actitud del chico: “A él solo le preocupa lucir abdomen, lucir pechito y marcar paquete” .

El periodista no duda en criticar la nueva actitud de Marta Peñate: “He defendido a Marta porque da muchos vídeos, pero esta Marta 'tontita-buena' me aburre”. Unas palabras que hacen que Paloma García-Pelayo defienda a la canaria: “Marta 'tontita-buena' no, aquí el farsante es Tony”. Finalmente, Joaquín Prat es tajante con la actitud de la superviviente: “Ella es un grandísimo personaje televisivo y sabe cómo concursar”.