Paloma García-Pelayo toma la palabra para aportar luz en esta cuestión. La periodista confirma que ha hablado con Kiko Rivera y añade: "Su reacción c uando nuestros compañeros de 'Viva la vida' aportaron una serie de datos, incluso de las arras, es absolutamente rotunda...".

"No sé nada, nadie se ha puesto en contacto conmigo y a mí no me ha llamado nadie", dice Kiko Rivera a la periodista. Paloma García-Pelayo. La periodista explica que de realizarse una posible venta, el hijo de Isabel Pantoja debería estar al corriente: "Madre e hijo comparten la finca casi a la mitad, es imposible vender Cantora sin su autorización".